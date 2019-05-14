2019/05/14 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجولة السادسة والثلاثين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتر ميلان يستعيد المركز الثالث في الدوري الإيطالي ويعزز حظوظه الأوروبية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتر ميلان يستعيد المركز الثالث في الدوري الإيطالي ويعزز حظوظه الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).