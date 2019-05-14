2019/05/14 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الثلاثاء، عن إطلاق أكثر من الف درجة وظيفية في مديريتي صحة وتربية ديالى خلال الأسبوعين المقبلين.وقال الدايني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة ديالى انهى الاجراءات الادارية الخاصة باطلاق الدرجات الوظيفية للصحة والتربية”.وأضاف انه “خلال الأسبوعين المقبلين سيشهد إطلاق الدرجات الوظيفية للصحة والتربية بواقع 450 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق أكثر من ألف درجة وظيفية في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق أكثر من ألف درجة وظيفية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).