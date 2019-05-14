مصدر:النقاش بشأن الدرجات الخاصة وصل لطريق مسدود

2019/05/14 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

كشف مصدر برلماني، عن أن النقاش بين الكتل السياسية بشأن الدرجات الخاصة وصل لطريق مسدود.

وقال المصدر في تصريح لوسائل إعلام عربية تابعتها “الاتجاه برس”: إن “هناك رغبة من جميع الكتل البرلمانية الكبيرة والصغيرة، للحصول على حصة من مناصب الدرجات الخاصة”، مبيناً أن “النقاش بشأنها وصل إلى طريق مسدود، بعدما تمسكت الكتل الكبيرة بضرورة توزيعها وفقاً للأوزان، التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار 2018”.

وأضاف، أن «هذا الخيار لم يرض كتلاً أخرى طالبت بحصة من مئات المناصب التي تدار بالوكالة منذ سنوات»، موضحاً أن “بعض الأطراف لوّحت بالذهاب إلى المعارضة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها”.

وتابع المصدر، أن “عدداً من القوى المؤيدة للحكومة، لا ترغب بتشكيل جبهة معارضة في الوقت الحاضر، لاعتقادهم بأن هذا الأمر قد يؤثر في عمل الوزارات، ويؤخر تطبيق البرنامج الحكومي”، لافتاً الى أن “إحدى الكتل الكبيرة لديها اتجاهان الأول مساند للحكومة، بينما لوح آخرون بالذهاب إلى المعارضة”، وأكد أن “كتلا اخرى تجري تحركات مكثفة لمنع تشكيل كتلة معارضة قوية للحكومة”.

KKK

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