إخماد حريق نشب في مطعم وسط الحلة

2019/05/14 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس

أعلنت مديرية الدفاع المدني في بابل، فجر اليوم الثلاثاء، إخماد حريق نشب في أحد المطاعم وسط المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “فرقنا تمكنت من السيطرة على حادث حريق نشب داخل مطعم (كنتاكي) في منطقة شارع 60 وسط محافظة بابل”.

ولفت البيان إلى أن “الواجب نفذ بمشاركة ثلاثة مراكز الاول مركز دفاع مدني الحلة، والثاني مركز دفاع مدني رتل الطوارئ والثالث مركز دفاع مدني الجنائن المعلقة”.

وتابع أن “رجال بابل تمكنوا من انقاذ عدد من عمال المطعم بالتزامن مع عمليات اخماد النيران المشتعلة داخل بناية مكونة من طابقين مع حصر النيران ومنع امتدادها الى الابنية والمحال التجارية وانهاء الحريق بأقل الخسائر المادية الممكنة مع العثور على مصوغات ذهبية ومبالغ نقدية وجوازات سفر لعدد من للعمال السوريين والبنگلاديش العاملين في ذلك المطعم المحترق”.

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