الكلداني: ايران وقفت مع العراق وتستحق رد الجميل وسليماني له فضل كبير

2019/05/14 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

اكد أمين عام حركة بابليون ريان الكلداني، امس الاثنين، أن الجمهورية الاسلامية في ايران وقفت مع العراق وتستحق رد الجميل، مشيرا الى ان قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني صديق وحبيب وقائد وله فضل كبير.

وقال الكلداني في حديث متلفز تابعته "الاتجاه برس"، إن "الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت مع العراق ولا استطيع نكران ذلك"، لافتا الى أنها "تستحق رد الجميل ".

وأضاف الكلداني، أن " اللواء قاسم سليماني صديق وحبيب وقائد وله فضل كبير، حيث قدم كل الامكانيات، وكاد أن يستشهد في اكثر من ثلاث مرات"، مؤكدا بالقول "سليماني ساعدنا كثيرا عندما كان داعش الارهابي يسيطر على اراضينا، فلماذا ننكر من ساعدنا؟".

KKK

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