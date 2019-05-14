شقيق الرئيس السوداني المخلوع يهرب إلى تركيا

2019/05/14 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، إنه يعتقل واحدا فقط من أشقاء الرئيس السابق عمر البشير الخمسة، وليس اثنين، كما كان قد كشف سابقا، مشيرا إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ عن المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس […]

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