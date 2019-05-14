البرلمان يستحداث لجنة نيابية خاصة لمعالجة الفساد

2019/05/14 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب حسن شاكر الكعبي، اليوم الثلاثاء، عن عزم البرلمان تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد تتكون من جميع اللجان المنضوية فيه، لتكون مساندة لعمل القضاء ومجلس الوزراء للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.وقال الكعبي في تصريح صحفي، إن "مجلس النواب يعتزم تشكيل لجنة خاصة من اللجان الموجودة فيه لمكافحة الفساد من خلال متابعته والاشراف على القرارات التنفيذية التي ستصدر بعد ذلك، منوهاً بأن هذه اللجنة تختلف عما هو موجود في لجنة النزاهة".

وأضاف، أن "هناك تناغم بعض الدوائر الرقابية مع هؤلاء المفسدين ويجب وضع الحلول والقرارات المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة"

وتابع، أن "يجب تشخيص الافة وإيجاد قوانين أكثر فعالية للقضاء على هذه الافة التي فتكت بالمجتمع والأموال".

وأشار الى، ان "نترك الأساليب المتبعة والمجاملات لبعض الشخصيات ومعاقبتهم وعدم فسح المجال لهم بالخروج الى بلدان الأخرى".



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