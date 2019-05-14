بغداد وبرلين تنسقان لإعادة الدواعش الالمان من العراق

2019/05/14 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة «ديفينس بوست» التي تصدر في واشنطن وتتابع الأخبار العسكرية، عن اتصالات بين بغداد وبرلين بشأن الدواعش الالمان المعتقلين في العراق.وقالت الصحيفة، إن “ألمانيا أعادت من العراق كثيراً من أطفال المنتمين لتنظيم ( داعش) المسجونين.لقد وصل عدد القاصرين الذين عادوا بالفعل إلى ألمانيا إلى رقم كبير”، مبينة أن “عمليات العودة تمت […]

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