وزير الشباب: المشاكل المالية للاتحادات الرياضية ستحل خلال الأيام المقبلة

2019/05/14 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي، الثلاثاء، انه سيتم حل جميع المشاكل المالية للاتحادات الرياضية خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال استقباله أعضاء الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم برئاسة النائب الثاني علي جبار.وقال العبيدي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إنه “اعرف حجم الضغط ونحن امام إجراءات قانونية حكومية، اذ سيكون لي اجتماع […]

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