نائب يطالب الوزراء بحسم قضية الدرجات الخاصة اما بالتثبيت او الاستبدال

2019/05/14 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

اكد عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، إلى اهمية ان يحسم الوزراء المختصين قضية الدرجات الخاصةإما بتثبيت الموجودين بالوكالة الى أصالة أو استبدالهم.

واوضح الكيكي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، اليوم الثلاثاء، أنه “بحسب قانون الموازنة سيتم حجب كل التخصيصات المالية المتعلقة بالمنصب من الذين سيستمرون بالوكالة ، مشيرا الى أنه “ستكون هنالك إجراءات قانونية بحق الجهات أو الوزراء الذين لم يعالجوا الموضوع”،موضحا أن “الموضوع خرج من المحاصصة الحزبية أو الطائفية، وإنما تحول الى موضوع قانوني بحت وحسب الاختصاص”، وأكد أن “إنهاء ملف الدرجات الخاصة بالوكالة وصل الى الحد القانوني الذي يتجاوز التفاوض أو التأجيل في الموعد المحدد في قانون الموازنة الاتحادية”.

KKK

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