2019/05/14 | 10:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجنائية المركزية: المؤبد لارهابي ضبطت بحوزته 10 اصابع سي فور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/14 | 10:08.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنائية المركزية: المؤبد لارهابي ضبطت بحوزته 10 اصابع سي فور) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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