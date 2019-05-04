2019/05/14 | 10:09

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مكافحة المتفجرات في كركوك تعالج “جسما غريبا”

كركوك / خطوة برس

قالت مديرية مكافحة المتفجرات في كركوك، اليوم الثلاثاء إنها عالجت جسما غريبا تبين أنه عبوة ناسفة.

وأفاد بيان مكافحة المتفجرات الذي تلقت “خطوة برس” نسخة منه بأن “المفارز أكملت معالجة جسم غريب داخل عمارة قديمة مهجورة تبين انه عبارة عن عبوة ناسفة محلية الصنع”.

وأضاف البيان أن “العبوة مكونة من صاروخ RBG7 مع جهاز موبايل وبطارية ٩ فولت وفتيل وتمت معاجتها وتفكيكها بدون اي حادث يذكر”، لافتا الى أن “العمارة تقع على طريق بغداد قرب الجبهه التركمانية”.

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