2019/05/14 | 10:09

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معالجة رمانة يدوية قرب دار مواطن في الديوانية

معالجة رمانة يدوية قرب دار مواطن في الديوانية

مايو 14, 2019 - 9:48 ص

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بغداد/ خطوة برس

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الثلاثاء، عن معالجة رمانة يدوية قرب دار مواطن في محافظة الديوانية.وذكرت المديرية في بيان تلقت” خطوة برس” نسخة منه، انه “تمت معالجة ورفع رمانة يدوية قرب دار مواطن في منطقة حي الامين في محافظة الديوانية”.وأضافت أن “الرمانة كانت موضوعة داخل علبة بلاستيكية بدون حادث”.

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