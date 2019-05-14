الشمري يكشف أسباب الصراع على منصب محافظ نينوى

2019/05/14 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المحلل السياسي، إحسان الشمري، عن أسباب الصراع على منصب محافظ نينوى.

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