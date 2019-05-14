الكلداني: يونادم كنا لم يقدم شيئا للمكون المسيحي

2019/05/14 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين عام حركة بابليون ريان الكلداني، أن يونادم كنا شارك بالانتخابات في ائتلاف، كما أن ليس لديه مرشح من حزبه وصل الى مجلس النواب، والنائب الذي وصل وصار نائبا من غير حزبه، مؤكدا بالقول "ليس لدي عداء شخصي معه (يونادم كنا) لكنه لم يقدم شيئا للمكون المسيحي".​

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