بالأسماء.. تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الأمني لمنتسبيها

2019/05/14 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى، ورود سلامة الموقف الأمني لأكثر من 1390 لمنتسبيها في المحافظة.

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