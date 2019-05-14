العراق يقترض من الكويت لبناء 73 مدرسة جديدة

2019/05/14 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، انه" جرى إنجاز كافة المتطلبات الإدارية والفنية الخاصة بعملية بناء 73 مدرسة موزعة على مختلف المديريات العامة لبغداد والمحافظات، عن طريق قرض تقدمه دولة الكويت".وأضاف، أن" الخطوة تأتي لإنهاء ملف أزمة المدارس خصوصا فيما يتعلق بتزاحم أكثر من مدرسة في بناية واحدة، أو معالجة الأعداد الكبيرة في الصف الواحد، بالإضافة إلى توفير المستلزمات لمدارس عصرية حديثة بشكل عام في المراحل الدراسية كافة".وأوضحت الوزارة، أنها" عمدت إلى توزيع تلك البنايات ذات السعات المختلفة على المناطق التي تعاني من كثافة سكانية عالية، بغية توفير بيئة تربوية تساعد الطلاب على فهم وإدراك المناهج الدراسية".انتهى..م.ر

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