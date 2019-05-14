الزراعة تسمح باستيراد البرتقال بسبب قلة انتاجه محليا

2019/05/14 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي حصلت الموافقة على السماح باستيراد البرتقال ومن كافة المنافذ الحدودية".ونوه البيان، الى ان" ذلك جاء نتيجة قلة انتاجه محليا مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع زيادة أسعاره في الاسواق المحلية".واشار الى ان" سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي".انتهى..م.ر

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