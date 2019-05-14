2019/05/14 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مسؤول أمريكي وقوف إيران وراء العمليات التخريبية، التي استهدفت 4 ناقلات للنفط في الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الأدلة المتوفرة حتى الآن بشأن ما حدث ليست قاطعة، وإن فريقا أمريكيا يساعد الإمارات في فحص السفن المتضررة.

هذا، وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، قد أعلنت أمس الأحد، عن تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأعلنت السعودية عن وجود سفينتين سعوديتين من بين السفن الـ 4 المتضررة، إلى جانب ناقلة نفط ترفع علم الإمارات وناقلة للمنتجات النفطية مسجلة في النرويج.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية العملية، فيما دانت إيران الهجوم، مشيرة إلى أنه يدل على أن الأمن في منطقة الخليج هش، ودعت لإجراء تحقيق في الحادث.

وحتى الآن لم توجه أي جهة رسمية اتهاما إلى إيران بالوقوف وراء الحادث، على الرغم من التوترات الأخيرة وتبادل التحذيرات بين طهران وواشنطن.

المصدر: وول ستريت جورنال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أمريكي يربط إيران بعمليات التخريب التي طالت سفنا في المياه الإماراتية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أمريكي يربط إيران بعمليات التخريب التي طالت سفنا في المياه الإماراتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).