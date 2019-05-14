طاقم طبي بكربلاء ينجح بإعادة هندمة قطع في الحبل الشوكي لمريض عشريني بعملية نادرة ومُعَقدة

2019/05/14 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية في كربلاء المقدسة، عن " نجاح فريق طبي وصحي متخصص في إنقاذ حياة مواطن بعمر (26) عاماً، بعد تعرضه الى طعنة بسكين حادة على أثر مشاجرة وقعت في أحد أحياء المدينة "، وفيما وصفت العملية بـ " النادرة الحدوث والصعبة، وشهدت إعادة هندمة قطع في الحبل الشوكي "، أكدت إن " المصاب، إستعاد وعيه، ومن ثم مغادرتها بعد تماثله للشفاء تدريجياً ".وذكر الطبيب الاختصاص بجراحة الدماغ والعمود الفقري والأعصاب، الدكتور محمد القرعاوي، في بيان صحفي تلقت (وكالة نون الخبرية )، نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن " فريقا طبياَ وصحياًَ مُتخصصاً برئاسته، نجح مؤخراً وبعملية نادرة الحدوث، في إنقاذ حياة المواطن (ز.ك.ح) من أهالي المحافظة، ويبلغ من العمر (26) عاماً، بعد تعرضه الى طعنة بسكين، كادت أن تودي بحياته، حيث إخترقت الفقرات الصدرية السادسة والسابعة، ودخول نصل السكين للقناة الشوكية بعد كسر العظم للفقرة السابعة ووصوله الى السحايا وأعصاب الحبل الشوكي، وقطعه بنسبة كبيرة، ومؤدية الى شلل كلي في الأطراف السفلى وعدم السيطرة على السبيلين".

وأضاف إن " المصاب، كان فاقداً للوعي لحظة وصوله إلى صالة الطوارئ، ويعاني من ضيق التنفس "، غير إن " الملاك الطبي والتمريضي فيها تعامل معه بمهنية عالية، وقدَموا له إسعافات أولية عاجلة، كما أُجريت له الفحوصات الطبية والمختبرية اللازمة، وبضمنها المفراس الحلزوني والرنين المغناطيسي، ومن ثم إخضاعه لعملية جراحية فورية ".



وتابع القرعاوي، إنه " بعد جراحة ميكروسكوبية مُعَقدة، إستغرقت نحو ثلاثة ساعات متواصلة، تمكَنا من تحديد مكان الإصابة، وخياطة وهندمة قطع الأعصاب والسحايا المُتمزقة، وإيقاف النضوح من السائل الشوكي "، مُبيناً إن " المُصاب قد أستعاد وعيه، وبدأ يتماثل للشفاء تدريجياً، ومن ثم مغادرته المدينة الطبية وهو بوضع صحي مُستقر "، لافتاً إلى إن " الفريق التمريضي المشارك في العملية، كان مؤلفاً من الممرضين الجامعيين، أحمد عبد الأمير، ووسن محمد، والمعاونين الطبيين، أركان عدنان، ومحمد سامي، وعلي حنتوش، ومساعدي التخدير أيوب عبد الكريم وضياء عباس ".

وكالة نون : سليم كاظم

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