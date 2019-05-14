تقرير: صاحب شريحة الجوال التي هدد منها نائبة في الجيل الجديد ضابط في قوات البيشمركة

2019/05/14 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد تقرير لقناة ان ار تي الكردية نقلا عن مصادر لم تسمها، الاثنين، ان شريحة الهاتف التي هدد منها عدد من برلمانيي حراك الجيل ومنهم البرلمانية شادي نوزاد، شريحة مزورة (علوج)، وتعود لضابط في قوات البيشمركة.

وبحسب التقرير الذي نشر اليوم (13 ايار 2019)، فان "الشخص الذي يملك الشريحة المزورة (العلوج)، ضابط في وزارة البيشمركة باسم (ز.ن) ويمارس مهامه في احدى الاقضية التابعة لمحافظة السليمانية، ووالده ضابط وامر فوج لاحدى القوى الخاصة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة كركوك ويعرف بـ (ن .ر)".

وشك التقرير في تأريخ فيديو منشور من قبل الاسايش حول تسلم شريحة هاتف مزورة الى ناشط في حراك الجيل الجديد بتأريخ 23 نيسان، بينما رسالة التهديد التي نشرتها البرلمانية شادي نوزاد تشير الى ان تاريخ الارسال يعود الى 22 نيسان وليس الى 23 من الشهر نفسه.

واوضح، ان "الاسايش ربما صاغ السيناريو وفق تاريخ المؤتمر الصحفي لشادي نوزاد في 24 نيسان، دون ان تفكر ان البرلمانية نشرت بنفسها صورة رسالة التهديد في هاتفها الجوال، وقبل يومين من عقدها للمؤتمر الصحفي".

وتظهر المتابعات شكوكا اخرى في فيديو اعتراف احد المعتقلين، حيث يظهر المعتقل بثلاثة اوضاع مختلفة، من خلال تصفيفة الشعر والملابس ووضع المايك.

وختم التقرير، انه "مما يثير التساؤل انه ومع كل هذه الشكوك وعدم وجود ادلة واضحة ضد المتهمين، فإن قاضي الاسايش لم يقم باطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الشباب بالكفالة، وحتى لو كانت هذه الاتهامات صحيحة، فان المادة القانونية الخاصة بهذا الملف، تندرج تحت تصنيف الجنح، ويمكن اطلاق سراح المتهمين المتورطين في هذه القضايا بالكفالة.

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