التعليم تخول الجامعات تحدد مواعيد الإمتحانات شرط الانتهاء منها قبل الـ 22 من حزيران

2019/05/14 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادمنحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات كافة صلاحية تحديد موعد الامتحانات النهائية، شريطة الانتهاء منها قبل الـ 22 من حزيران المقبل.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح صحفي، ان “الوزارة وافقت على منح الجامعات صلاحية تحديد بدء الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2018 – 2019، الدور الأول لجميع الكليات الحكومية والاهلية للدراستين الصباحية والمسائية، بما يتلاءم مع عدد المواد الدراسية في الكليات المختلفة لاستكمال جميع المتطلبات الدراسية للفصل الثاني”.

ونبه على ان “التوجيه ينص على امكانية ان يكون الـ 25 من الشهر الحالي موعدا لبدء الامتحانات النهائية، منوها بأن وزارته شددت على أهمية انهاء الامتحانات التي ستصادف خلالها عطلة عيد الفطر المبارك شريطة ألا تتعارض مع موعد تسليم القاعات الدراسية لوزارة التربية لاجراء الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية التي ستبدأ في ال 22 من حزيران المقبل”.

يذكر ان “وزارة التعليم العالي حددت في وقت سابق التاسع من حزيران موعدا للامتحانات النهائية”.

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