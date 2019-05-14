الإطاحة بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لداعش الارهابي في الرمادي

2019/05/14 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية, من الإطاحة بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لداعش في الرمادي.

وقالت المديرية اليوم الثلاثاء, في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، ”

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