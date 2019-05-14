العراق بين أمريكا وإيران .. موقف حكومي محايد وشعبي منحاز

2019/05/14 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص

محمود المفرجي الحسيني

لا يختلف اثنان على ان العراق تأثر بشكل او باخر بالتصعيد الامريكي ضد ايران، بعكس باقي دول المنطقة، ولسبب بديهي،

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