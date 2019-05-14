التربية تعلن سلامة الموقف الأمني لأكثر من 1390 منتسباً في نينوى

2019/05/14 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت المديرية العامة لتربية نينوى ورود سلامة الموقف الأمني لأكثر من 1390 لمنتسبيها في المحافظة.

وبين المكتب الإعلامي للوزارة وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “تربية نينوى اشادت بالدور الكبير لوزارة التربية وقسم التصاريح الامنية في التواصل المستمر معها لإنهاء ملف التصاريح الأمنية”.

وأضاف أن “تربية نينوى عن عزم الوزارة باستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بموظفيها من ناحية سلامة موقفهم الأمني”.

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