الحوثيون نفذنا “عملية كبرى” ضد أهداف سعودية

2019/05/14 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولينقلت قناة المسيرة، التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، عن مصدر عسكري قوله إنهم نفذوا “عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية”.

وأوضح المصدر العسكري، أن “7 طائرات مسيرة بدون طيار نفذت الهجمات، ضد منشآت حيوية سعودية”، دون تقديم توضيحات، حول طبيعة المنشآت.

وشدد على أن العمليات، تأتي ردا على “استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا”، مؤكدا في الوقت ذاته على استعدادهم “لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية، في حال استمر العدوان والحصار الجائر”.

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