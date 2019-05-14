English | كوردى

طائرات مسيرة يمنية تهاجم منشآت حيوية سعودية كبرى


طائرات مسيرة يمنية تهاجم منشآت حيوية سعودية كبرى
2019/05/14 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات مسيرة يمنية تهاجم منشآت حيوية سعودية كبرى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات مسيرة يمنية تهاجم منشآت حيوية سعودية كبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا