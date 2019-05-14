خلال شهر.. الصادرات الإيرانية غير النفطية تسجل 2.5 مليار دولار والعراق ثاني المستوردين

2019/05/14 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية بالوكالة محمد رضا مودودي، الثلاثاء، أن الصادرات غير النفطية مع احتساب البتروكيماويات ومكثفات الغاز بلغت 2.547 مليار دولار في شهر”فروردين” الايراني المنتهي 20 نيسان 2019، بانخفاض 18% على اساس سنوي.ونقلت وكالة “فارس” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مودودي قوله خلال الاجتماع الرابع للمجلس الاستراتيجي لصادرات السلع غير […]

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