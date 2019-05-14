كوريا الجنوبية تعتزم إنشاء مركز بحوث مشترك للطاقة النووية مع السعودية

2019/05/14 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإنشاء مركز بحوث مشترك للطاقة النووية مع السعودية من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية.ومن المتوقع أن يوقع البلدان على اتفاق لإنشاء المركز بعد اكتمال الإجراءات الإدارية.وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سيئول اليوم الثلاثاء، أنها ناقشت هذه […]

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