ريابكوف: تجب الاستفادة القصوى من محادثات لافروف وبومبيو

2019/05/14 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ستحاول الاستفادة إلى أقصى حد، من المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، لتحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية بين البلدين.وأوضح سيرغي ريابكوف، أنه سيتم خلال ذلك أيضا، تحديد الطرق اللاحقة لحل جميع القضايا الخلافية.وذكر أن من بين القضايا، التي سيناقشها الوزيران سيرغي لافروف، ومايك بومبيو، الوضع […]

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