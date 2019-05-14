2019/05/14 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلبوسي من فريق الدهن الحر الى لعبة الطيران الحر

بغداد/ خاص – خطوة برس

في سنة 2002 اي قبل سقوط نظام صدام حسين بعام واحد تخرج محمد ريكان حديد الحلبوسي من كلية الهندسة الجامعة المستنصرية كاي طالب اخر، وكان غاية مايطمح له الحصول على فرصة عمل، ولو نجح بالحصول على هذه الفرصة سيكون اليوم احد موظفي الدرجة السادسة ينتظر الترفيع والعلاوة ويتطلع الى كتاب الشكر من مديره المباشر.

لكن بفضل المصادفة والحظ وبناء على نصيحه احد اساتذته في الكلية كمال المفرجي قام بتاسيس شركة للمقاولات ولم يكتب له النجاح في البداية، ولكن عن طريق بعض الاصدقاء ويقال استاذه المفرجي تمكن من الوصول الى فيلق المهندسين الامريكي والحصول على عقد بمليوني دولار لتشييد شبكة مجاري الفلوجة، في وقت كانت هذه المدينة تستقطب مئات الارهابيين من مختلف بقاع الارض لتتحول الى المعقل الغامض لقيادات القاعدة، ثم عنوان انطلاق شرارة العنف والموت والارهاب الذي عم مدن العراق.

اول ظهور اعلامي للحلبوسي كان ضمن (فريق الدهن الحر) في برنامج بثته قناة الشرقية للاعلامية شيماء عماد زبير، ومن الواضح لمن يشاهد البرنامج يومها لايمكنه ان يتخيل ان هذا الشاب الخجول محمد سيدخل تاريخ العراق المعاصر من ابوابه الخلفية، وسيصبح زعيما للعرب السنة ورئيس برلمان العراق وسيهاجم صاحب هذه القناة التي كان يومها سعيدا جدا بالظهور قائدا لفريق (الدهن الحر) في احد برامجها الرمضانية.

وقصة تحول الحلبوسي من المقاولات والمال والاعمال الى السياسة تكمن في اسباب كثيرة لايغيب عنها الحظ طبعا، لكن الواضح منها انه لم يفكر بالماضي ولم يمجد الامس ولم يمارس فن الاعتداد بالنفس والتعالي الي مارسه اسلافه من السياسيين والباحثين عن مواقع ومناصب، ويجب ان نعلم انه منذ سقوط نظام صدام حسين وظهور قيادات سنية اختلفت في الاهداف والطرح والخطاب لكنها اتفقت على ثلاث ثوابت الاولى العداء لايران والثانية الولاء للخليج والثالثة تجنب انتقاد البعث والبراءة من جرائمه واخطائه لكن الحلبوسي له راي مختلف، اذ تقرب من ايران ولم يكترث باهمية الخليج بل ارتبط بالامريكان من خلال المقاولات والعمل ولم يتردد في انتقاد البعث ورموزه بل انتقاد زعامات سنية معروفة.

فلم يسر في الطريق الذي اختطه الزعماء التقليديين للسنة في العراق اذ تعلم من المقاولات ان الغاية والهدف كيف تكون الثروة والسلطة.

اراد الحلبوسي ان يرسل رسالة مختلفة فظهر على الفضائيات ليقص حكايته مع سعد البزاز الذي قال له ان مهمة السنة في العراق هي “تهديم العملية السياسية لا الاسهام ببنائها” ليصدم الجميع وليثير التساؤلات امام الجميع.

واعتبر هذا المقطع الذي فضح به الحلبوسي البزاز بانه ولادة نمط جديد من التفكير لدى الزعامات السنية.

وجد الحلبوسي ضالته لدى الكرابلة وهم عائلة نصفها مال ونصفها سلطة، تجمعت لديها الثروة بفضل العلاقة مع الامريكان وحلب الوزرات والموسسات التي حصلوا عليها، مثل الهلال الاحمر ووزارة الصناعة، ولانهم يتنافسون مع قيادات سنية مهمة ومع الحزب الاسلامي سعوا الى جذب وحوه جديدة يقبلها الايرانيون ولايعترض عليها الامريكان، وكان الحلبوسي في مقدمة هذه الوجوه وعلى هذا الاساس دفعوا به الى تسلم اللجنة المالية في البرلمان ثم فتح بوابات محافظة الانبار المحررة امام هذا الشاب الطموح.

لقد تمكن الحلبوسي من خلال منصب محافظ الانبار والهالة الاعلامية التي صنعها لنفسه من الجلوس على مقعد مريح في البرلمان.

لكن من كان يتوقع انه سيجلس على الكرسي الاول في المجلس ومن كان يتخيل ان هذا الفتى الصغير سيزيح اصنام ضخمة مثل اسامة النجيفي وخالد العبيدي، ومن يتصور ان يكون العامري والمالكي والخزعلي في مقدمة الساعين الى صعود الحلبوسي وجلوسه على دكة قيادة البرلمان.

لكنهم فعلوها وحصلت واصبح محمد الحلبوسي اصغر رئيس برلمان في تاريخ العراق الحديث، وتعلم الدرس فعاد لمزاولة فن التسويق بعناية ودقة واهتم باظهار صورته بالشكل الذي يفضله الناس حتى انه بالغ في اظهار هذه الصورة.

الحلبوسي يعرف جيدا ان منصب مثل رئيس البرلمان يؤمن لصاحبه (الدخول في الربح والسلامة من الخسارة) وقد سار على هذا النهج، وما ان تسلم مهامه حتى انفتحت له خزائن العراق، وبوابات وزاراته واهازيج رجال عشائره، وانحت امامه مداخل المطارات، وسارت خلفه المواكب المهيبة، واخ يجوب العالم من واشنطن الى لندن ومن مصر الى عمان، وبدا يتجول في دول العالم وفي محافظات العراق، وسط تصفيق جيوشه الالكترونية وتهليل فئة من الاعلاميين والكتاب لاسيما الذين يتاملون الاستفادة من هذا الشاب ماليا او وظيفيا ليطوي الى الابد صفحة الدهن الحر ويبدا صفحة الطيران الحر.

فهو لم يتقيد بمهام رئيس البرلمان كما هو معمول به في الديموقراطيات التقليدية بل اخذ يمارس المهام التنفيذية مثل زيارة الدول وادارة المؤتمرات وافتتاح المهرجانات واسس فريق اعلامي وفريق تسويق على السوشيل ميديا وجيوش الكترونية.

كما انه اخذ يتجول في المحافظات ويلقي الخطب ويطلق الوعود والانتقادات بما يتماشى مع مزاج الناس الى الدرجة التي اثارت عليه عرابه وداعمه وصانعه الاول جمال الكربولي نفسه.

لكنه مايزال يحتفظ بالود والصداقة مع محمد الكربولي الذي يعمل على ترطيب الاجواء بين الحلبوسي وبين جمال الكربولي الي لايريد ان يتحول الحلبوسي الى صفقة خاسرة.

الحلبوسي اليوم يمارس الطيران الحر في فضاء مفتوح له تخدمه ظروف متعددة تمكن من خلالها ان يلبس ثياب الزعامة وادرك ان السياسة في العراق ليس اكثر من سوالف وشعارات ومزايدات وان المكاسب السياسية اسهل بكثير من الحصول على عقد او مقاولة او عمولة، فهو متيقن من انه يمارس المهنة التي لا خسارة فيها.

فبعد ان كان يركض وراء كبار موظفي العقود والمناقصات ويبرع في توزيع النسب والعمولات لتحقيق اكبر قدر من المكاسب المالية يعيش اليوم ربيع حياته المالية في منصب يضمن دوران عقارب الساعة بالعكس من مسارها الطبيعي فالحلبوسي محمد في موقع ينحني له الكبار والصغار وتتصاغر امامه المعضلات ويركل بحذائه الفرنسي صاحب التسع ورقات ونصف كل الماضي البغيض ليظهر للناس بحلة جديدة قائمة على وجهين الوجه الملع اللامع الطيوب الساهر على راحة المواطنين وامنهم وسلامتهم سنة وشيعة والوجه الاخر الساهر على طبول الملذات المتاخر عن الدوام المنهمك بجمع المال اللاعب على الاوتار.

يحتاج الحلبوسي الى فرق تجميل اضافية تكون بارعة بوضع المساحيق واخفاء آثار السهر والفرفشة خلال تسيده جلسة التشريع لقيادة من انتخبهم اولاد الخايبة فمن المهم ان تمحى اثار الليل وهواه وندمائه ومزاجه ودنياه امام دنيا اضواء الكاميرات التي تظهر للناس صورة الملك الشاب صاحب القلب الابيض واليد الحديدية المغسولة بامطار العمولات ولكن بعد ازالة اثار ماعلق بها من غبار الدولارات لتحيي الجماهير التي ترى ماظهر وتجهل تماما ان ماخفي كان اعظم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي من فريق الدهن الحر الى لعبة الطيران الحر) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي من فريق الدهن الحر الى لعبة الطيران الحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).