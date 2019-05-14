2019/05/14 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتضمن خضروات، وكربوهيدرات، وأطعمة غنية بالبروتينات
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السحور المثالي في رمضان ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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