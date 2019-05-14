تطوير كاميرا ذكاء اصطناعي تلتقط صورًا على بعد 45 كيلومترًا

2019/05/14 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..طور باحثون صينيون كاميرا جديدة فريدة من نوعها، تتميز بقدرتها على تصوير الأشخاص على بعد 28 ميلًا أي 45 كيلومترًا، حسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.وقال الباحثون، ان ” الكاميرا تعتمد على برنامج ذكاء اصطناعي متطور، والتصوير الليزري بالأشعة تحت الحمراء، لتصوير أجسام محددة من مسافات بعيدة جدًا، وبدقة عالية مع تجاهل الكائنات المحيطة […]

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