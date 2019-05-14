2019/05/14 | 11:32

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المنافذ تعلن ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة

بغداد/ خطوة برس

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة (هيروين) يقدر وزنها (20.3) غم تقريباً في منفذ الشلامجة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “منفذ الشلامجة في محافظة البصرة تمكن اليوم، من ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة (هيروين) يقدر وزنها (20.3) غم تقريباً”.

وأضافت أنه “تم ضبط المسافر من قبل مفرزة شرطة الكمرك وعناصر الهيأة المتواجدين في صالة المسافرين الوافدين”، موضحة أنه “تم إحالة المسافر والمادة المضبوطة وفق محضر اصولي إلى شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في شط العرب لإجراء اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.

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