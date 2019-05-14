العراق بصدد اطلاق قمر صناعي ووكالة فضاء

2019/05/14 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، انها تنسق مع الحكومة الفرنسية لاكمال مشروعي القمر الصناعي ووكالة الفضاء العراقية، مبينا ان ذلك جاء بعد الحصول على قرض منها.وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح لصحيفة الصباح واطلعت عليه وكالة صدى , ان وزارته “نسقت مع الحكومة الفرنسية من اجل اكمال مشروعي القمر الصناعي العراقي ووكالة الفضاء العراقية وبالتنسيق مع شركة ايرباص الفرنسية المختصة بتصنيع الاقمار الاصطناعية”.

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