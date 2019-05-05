باسم يوسف من سياسي إلى نباتي

2019/05/14 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عاد الإعلامي باسم يوسف، إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب، ليظهر في برنامج بعنوان “في بيتنا نباتي” يتناول النظام الغذائي النباتي بكل جوانبه.

ويعرض برنامج “في بيتنا نباتي” بالموسم الرمضاني الجاري على قناة “PlantBtv” على يوتيوب.



ويهدف بحسب يوسف إلى الانتقال إلى نظام غذائي صحي وتغيير نظام الأكل بالكامل ليصبح نباتيا خالصا.

كما يهدف البرنامج إلى التعريف بمساوئ الأطعمة من المشتقات الحيوانية أو الأطعمة المعلبة.

ويساعد النظام الغذائي النباتي بشكل كبير، وفقا ليوسف، على التخلص من الكثير من الأمراض المزمنة والسمنة وتحسين لياقة الجسم البدنية.

وتحمل كل حلقة عنوانا فرعيا يدل على موضوعها كالحلقة الأولى “في بيتنا نباتي” للتعريف بالنظام الغذائي النباتي بالمجمل والحلقة الثانية التي تحمل عنوان “ريجيم ع الموضة” والحلقة الثالثة، التي تحمل عنوانا جانبيا “قلبي وشراييني وليلة دخلتي” وغيرها.

ويستهدف البرنامج الجديد، للإعلامي باسم يوسف المعروف بخفة الظل، شريحة كبيرة من المجتمع ليأخذ شكل برنامج صحي لطيف يهدف إلى تعريف الناس بمفهوم الغذاء الصحي ونوعيته ويتخلل البرنامج لقاءات تخصصية مع خبراء وأطباء التغذية.

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