2019/05/14 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط يصادق على تحويل موظفي الاجور اليومية الى عقود .

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