بالصور:اندلاع حريق في الطابق العلوي لدائرة قسم التقاعد والضمان الاجتماعي

2019/05/14 | 11:40

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اندلاع حريق في الطابق العلوي لدائرة قسم التقاعد والضمان الاجتماعي .

انتهى

شبكة اخبار الناصرية:اندلاع حريق في الطابق العلوي لدائرة قسم التقاعد والضمان الاجتماعي .انتهى

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