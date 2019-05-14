ذي قار تطالب باجراءات رادعة للحد من حوادث السير على الطريق الدولي السريع

2019/05/14 | 11:40

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

طالب عضو مجلس محافظة ذي قار كاظم السهلاني اليوم بفرض اجراءات رادعة بحق المخالفين لقواعد السير على الطريق الدولي السريع ، لاسيما في مقطعه الممتد بين الناصرية والديوانية غربا.





شبكة اخبار الناصرية:طالب عضو مجلس محافظة ذي قار كاظم السهلاني اليوم بفرض اجراءات رادعة بحق المخالفين لقواعد السير على الطريق الدولي السريع ، لاسيما في مقطعه الممتد بين الناصرية والديوانية غربا.وقال السهلاني لشبكة اخبار الناصرية ، ان هذا المقطع من الطريق طالما شهد العديد من حوادث السير المميتة بسبب مخالفات السير المتكررة هناك والتي من ابرزها السرعة الفائقة او الاجتياز الخاطئ .

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