المؤبد لارهابي ضبطت بحوزته 10 اصابع سي ‏فور

2019/05/14 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الثلاثاء، عن المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية أصدرت حكما بالسجن المؤبد على ارهابي ضبطت بحوزته 10 اصابع سي ‏فور.وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء، إن" المحكمة نظرت قضية مدان أعترف في التحقيق القضائي والابتدائي بالعمل لصالح عصابات داعش الارهابية وكان يستخدم هذه الاصابع في صناعة العبوات الناسفة لغايات ارهابية بغية بث الرعب والخوف في صفوف المدنيين".

وأشار البيان إلى أن"المحكمة وجدت ان الادلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة الرابعة ‏من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".‏ انتهى/ ع

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