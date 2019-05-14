مشروبات رمضانية أفضل للجسم والصحة

2019/05/14 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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العرق سوس، والتمر الهندي، وقمرالدين عصائر تشتهر كثيرا في رمضان لأنها تعطي للجسم ترطيبا وطاقة يكون بحاجة لها خلال فترة الصيام.ومن الفوائد الأخرى لهذه العصائر تحسين الهضم وتقليل الحرقة، لكن هذا لا يعني أن نشربها بكميات كبيرة، لأنها تحتوي على كمية عالية من السكر، وخاصة الأنواع الجاهزة في السوق، والتي يضاف إليها السكر لإعطاء نكهة وحلاوة.لهذا السبب، تنصح خبيرة التغذية رزان شويحات بالأشخاص المصابين بالسكري بالابتعاد عن هذه العصائر، واستبدالها بالماء.قبل الافطار تذكر أنه من الأفضل دائما تحضير المشروبات الرمضانية في المنزل للتحكم بكمية السكر، كما أنه من المهم تقديم العصائر في أكواب صغيرة حتى تكون الكمية أقل.





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