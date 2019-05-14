نشوب حريق بمطعم للأكلات السريعة في الحلة

2019/05/14 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، الفرق التابعة لها تمكنت من السيطرة على حادث حريق نشب داخل مطعم كنتاكي في منطقة شارع 60 وسط محافظة بابل، بمشاركة ثلاثة مراكز".وأضافت، أنه" تم انقاذ عدد من عمال المطعم بالتزامن مع عمليات اخماد النيران المشتعلة داخل بناية مكونة من طابقين مع حصر النيران ومنع وامتدادها الى الابنية والمحال التجارية وانهاء الحريق بأقل الخسائر المادية الممكنة مع العثور على مصوغات ذهبية ومبالغ نقدية وجوازات سفر لعدد من العمال السوريين والبنگلاديشيين العاملين في ذلك المطعم المحترق".انتهى..م.ر

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