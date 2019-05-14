وزارة المالية الكويتية: توقيع اتفاقية مهمة مع العراق

2019/05/14 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية الكويتية توقيعها ونظيرتها العراقية اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاتفاقية تتضمن مزايا متعددة تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الضريبية على الاستثمارات أو الأعمال التجارية سواء في الكويت أو العراق.

وأضافت أن الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الكويتي وكيل الوزارة صالح الصرعاوي ونظيره العراقي ماهر جوهان تستهدف إزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين البلدين من خلال عدم ازدواجية الضرائب على الأموال أو الأفراد".

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا العراقية الكويتية المشتركة التي استضافتها الكويت يومي 11 و12 أيار الجاري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الخارجية محمد الحكيم.

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