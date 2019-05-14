وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره القطري وجود حلول مشتركة لانهاء ازمات المنطقة

2019/05/14 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، وجود حلول مشتركة لانهاء الازمات بالمنطقة بشكل سلمي خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن.

وقالت الخارجية في بيان إن "الوزير اعرب عن اهتمام العراق بتطوير التعاون الثنائيِّ بين البلدين في المجالات كافة"، مُؤكداً "عمق العلاقات، والحرص على تطويرها".

وناقش الجانبان "سُبُل الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب وبما يرقى إلى مُستوى طموح الشعبين الشقيقين".

وتطرق الجانبان "لمناقشة آخر تطورات الأحداث في المنطقة، وضرورة الاضطلاع بحلول مشتركة تنهي الأزمات بشكل سلمي".

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