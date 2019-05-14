2019/05/14 | 11:44

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القوات الأمنية تعتقل متهمين بالإرهاب وترويج المخدرات في بغداد

القوات الأمنية تعتقل متهمين بالإرهاب وترويج المخدرات في بغداد

مايو 14, 2019 - 11:33 ص

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بغداد/ خطوة برس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال متهمين بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالإرهاب في منطقة المدائن جنوبي بغداد”.

وأضافت أنه “تم اعتقال متهمين اثنين بالسرقة في منطقتي: البنوك، وأم الكبر والغزلان شمالي شرق بغداد”، مشيرة إلى “اعتقال متهم بترويج المواد المخدرة بالجرم المشهود في منطقة الحسينية شرق بغداد”.

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