الذهب يصعد قرب أعلى مستوى له في شهر لهذا السبب

2019/05/14 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار الذهب، الثلاثاء، الاستقرار قرب أعلى مستوى في شهر؛ إذ دفع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن.

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