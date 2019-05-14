مثنى عبدالصمد السامرائي يحذر من مؤامرةٍ يدبرها عابثون وفاسدون للسيطرة على نينوى

2019/05/14 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب مثنى عبدالصمد السامرائي من مؤامرةٍ يدبرها عابثون و(فاسدون للسيطرة على نينوى.

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