عبد المهدي لرئيس فريق التحقيق بجرائم داعش: دعمنا متواصل

2019/05/14 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم تنظيم " داعش " الإرهابي من أجل إنجاز مهمته وتسهيل عمله وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق.

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