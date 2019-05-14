2019/05/14 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الثلاثاء، إن تغيير بعض رؤساء الجامعات وعمداء الكليات تم ويتم لأسباب طارئة.



وذكر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يوضح قراراه بتغيير عدد من رؤساء الجامعات العراقية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يوضح قراراه بتغيير عدد من رؤساء الجامعات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).