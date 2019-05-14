بماذا أفتى مكتب السيستاني حول الدراما الرمضانية التي تنقلها الشاشات العراقية

2019/05/14 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفتى المرجع الديني اية الله علي السيستاني، بحرمة مشاهدة بعض المسلسلات التلفزيونية التي تعرض على شاشات وقنوات عراقية.

وجاء في سؤال ورد لمكتب المرجع

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